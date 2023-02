Cięcia wozokilometrów w gdyńskim „zbiorkomie” ponad 2 razy większe niż zapowiadano Łukasz Kamasz

Cięcia okazały się znacznie większe! Łukasz Kamasz

Zamiast planowanej rezygnacji z 400 tys. wozokilometrów, które miały ubyć gdyńskiej komunikacji miejskiej w 2023 roku, miasto zrealizowało cięcia rzędu miliona wozokilometrów. Co to oznacza? To tak, jakby na przestrzeni roku zrezygnować z prawie miesiąca (25 dni) działania komunikacji miejskiej w Gdyni.