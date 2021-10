Gdańsk. Uczniowie SP 47 wiedzą, jak uratować komuś życie. Każdy powinien to umieć!

- O ile dwa lata temu (w ubiegłym roku akcji nie było z powodu pandemii) uczestniczyli w niej członkowie Kółka Pierwszej Pomocy oraz Kółka Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to w tym roku wzięła w niej udział cała szkolna społeczność licząca blisko 600 uczniów – cieszy się Karolina Hapka-Kiedrowska, nauczycielka, która oba te kółka prowadzi. Do pierwszego z nich należą uczniowie klas I-III, do „harcerskiego” zaś klasy IV-VIII.

W roli "pacjentów" wystąpiło aż 22 edukacyjnych fantomów udostępnionych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Wypożyczyło je szkole Centrum Symulacji Medycznej kierowane przez prof. dr hab. med. Leszka Bieniaszewskiego oraz Pracownia Ratownictwa Medycznego, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej. W rolę nauczycieli wcielili się studenci II i III roku Ratownictwa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.