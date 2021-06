Pierwsza pomoc przedmedyczna może uratować życie. Młodzieżowi siatkarze Trefla Gdańsk są po dodatkowych warsztatach

– Wszystkich nas zszokowała sytuacja z meczu mistrzostw Europy. Razem z klubem Trefl Gdańsk postanowiliśmy, że dobrze byłoby przeszkolić naszą młodzież w zakresie pierwszej pomocy, a właściwie tak naprawdę przypomnieć im te umiejętności. By można je było wykorzystać w sytuacji stresowej, muszą one być powtarzane regularnie, trenowane. Po prostu muszą stać się nawykiem – mówi Beata Czaja , dyrektor ZSO nr 5 i IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

W IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, które należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku, poza klasami o profilu mistrzostwa sportowego piłki siatkowej, w których kształcą się młodzieżowi zawodnicy Trefla Gdańsk i zawodniczki Akademii Siatkówki Trefl Gdańsk, jest także m.in. klasa o profilu ratownictwa medycznego. Pokaz wraz z warsztatami przeprowadzili więc nie tylko ratownik medyczny, ale także uczniowie, którzy na co dzień kształcą się w tym zakresie. W szkole działa także jedyne w Gdańsku Centrum Edukacji Bezpieczeństwa, gdzie uczniowie nabywają bardzo praktyczną wiedzę i umiejętności. – W naszej szkole działa Centrum Edukacji Bezpieczeństwa, którego celem jest to, by uczniowie przekazywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa innym koleżankom i kolegom albo jeszcze młodszym rocznikom – na przykład przedszkolakom. W szkole działają klasy pod patronatami różnych służb – medycznych, policji, straży granicznej, izby administracji skarbowej. Uczniowie pozyskują wiedzę, którą później na zajęciach praktycznych mogą przekazywać innym – mówi dyrektor Czaja.