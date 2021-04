Wyprawa na Mierzeję Wiślaną to świetny sposób na spędzenie aktywnie majówki

Wysiadając z promu w Mikoszewie możemy wybrać się na spacer do ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego. Do miejsca, w którym Wisła łączy się z Bałtykiem, możemy dojść Wałem Mikoszewskim - można na niego wejść niemal bezpośrednio z parkingu pod przeprawą promową. Taka wyprawa trwa ok. 30 minut.