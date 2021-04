Wiosna na Pomorzu. Zobacz, jak zmienia się krajobraz w okolicach Kościerzyny [ZDJĘCIA] Edyta Łosińska-Okoniewska

Chyba nikt się nie spodziewał aż tak długiego przeciągania liny pomiędzy wiosną a zimą w tym roku. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że ta mniej przyjemna pora roku jest w odwrocie. Zapraszamy do kolejnego naszego fotoreportażu, w którym szukamy oznak wiosny Kościerzynie i okolicach. Niezmiennie zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi zdjęciami. Czekamy pod meilem e.losinska@polskapress.pl lub na naszym facebookowym portalu koscierzyna.naszemiasto.pl.