Punkt Szczepień Powszechnych w Gdańsku już otwarty. Nawet 4 tysiące zaszczepionych na dobę

W piątek, 23 kwietnia, w hali Centrum Sportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 21 działalność rozpoczął największy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 w województwie pomorskim. Jego przygotowanie zajęło tylko miesiąc, bo zaangażowało się w nie wiele instytucji, m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, GUMed, Urząd Miejski w Gdańsku, wojewoda pomorski, studenci, wolontariusze.

Największy Punkt Szczepień Powszechnych na Pomorzu już otwarty

- To wielki wysiłek setek osób w tak krótkim czasie - podczas konferencji prasowej mówił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Powstał obiekt idealnie przystosowany do szczepień przeciw koronawirusowi, do tego aby odbywały się w komfortowych warunkach. Dziennie będą tu wykonywane ponad cztery tysiące szczepień, to wpłynie znacząco na nasze bezpieczeństwo w regionie. Zwiększająca się liczba punktów szczepień na Pomorzu to coraz większa liczba osób zaszczepionych - już jedna trzecia osób na Pomorzu pierwszą dawką i 160 tysięcy drugą dawką.