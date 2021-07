W Gdańsku działa nowa stacja monitorująca jakość powietrza Agnieszka Kamińska

W Gdańsku uruchomiono nową stację pomiaru jakości powietrza. To szóste stanowisko pomiarowe na terenie miasta i dziewiąte w całym Trójmieście. Nowy punkt znajduje się przy ul. Słowackiego na gdańskiej Matarni, a urządzenia, które w tej stacji funkcjonują, zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. To pierwsza tego typu stacja na Pomorzu. Aktywiści ekologiczni mają jednak wątpliwości co do jej lokalizacji.