Artur Kiełbasiński: Redukując emisję CO2, nie redukujmy cennych miejsc pracy Arkadiusz Kosiński

Unsplash.com/Zdjęcie ilustracyjne

Komisja Europejska przyjęła w środę pakiet wniosków, które mają kreować w najbliższych latach politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu. Cel jest taki, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jak twierdzą europejscy urzędnicy takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Brzmi pięknie, nieprawdaż?