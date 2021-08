Urok prostych podziałów. Felieton Wojciecha Wężyka

Nawet niewielką społeczność można podzielić na zwalczające się plemiona. A tam, gdzie jest walka, nikt nie pyta o jakość dostarczanych mieszkańcom usług. Kontestatorów wrzuca się po prostu do jednego worka z napisem „nie nasz” i spokojnie można grzać fotel przez wiele lat. Pytasz mieszkańcu na przykład o to, czemu na plaży jest brudno? To znaczy, że jesteś z PiS. Sprawa jest jednoznaczna. Ty jesteś zły, my jesteśmy dobrzy. I nie zapomnijmy dodać, że nie kochasz miasta łobuzie!