Znikające miasto Sopot. Felieton Wojciecha Wężyka

Znikający i równocześnie starzejący się Sopot to olbrzymie wyzwanie. Konsekwencje tego trendu są łatwe do przewidzenia: zmniejszone wpływy do budżetu, kolonizacja miasta przez weekendową turystykę czy wreszcie zastój intelektualny. Co można zrobić?

Liczę, że na to pytanie padnie odpowiedź w strategii, która rodzi się w bólach od ponad roku. Tymczasem jednak Sopot może łapać okazje, żeby przynajmniej częściowo zasypywać populacyjną dziurę i ratować sytuację tu i teraz.