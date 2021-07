Mordobicie w centrum kurortu. Felieton Wojciecha Wężyka

To bardzo smutny obraz. Pokazuje, co dzieje się z dorosłymi ludźmi, którzy nadmiernie eksponują swoje organizmy na zdradliwą mieszaninę słońca, alkoholu i braku snu. Niestety, tak coraz częściej prezentuje się niechciana twarz naszego miasta, które zaczęło do siebie przyciągać klientów rodem spod budki z piwem.

Z całą pewnością za fakt pobicia się kilku oprychów w centrum miasta trudno winić prezydenta Sopotu. Na takie wybryki nikt z nas nie ma wpływu. Jeśli jednak zaczniemy się zastanawiać, dlaczego goście wątpliwego autoramentu coraz chętniej przyjeżdżają do Sopotu, to zaczyna się miejsce do dyskusji na temat odpowiedzialności Jacka Karnowskiego za model rozwoju Sopotu, jaki obrał pod swoimi rządami.