Uchwała krajobrazowa w Gdyni uchylona przez Radę Miasta! Sześć lat przygotowań, dwa miesiące funkcjonowania

Podczas poprzedniej Rady Miasta Gdyni, gdyńscy rajcy jednogłośnie poparli uchwałę, jak argumentowali po to, aby Gdynia w końcu miała narzędzie do walki z reklamową szpetotą. Jednak wątpliwości wobec uchwały miał wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który zaskarżył ją do Sądu Administracyjnego, podkreślał przy tym, że w jego opinii Rada Miasta Gdyni uchwaliła projekt zupełnie inny niż ten, który był pokazywany mieszkańcom w publicznym wglądzie. Dodatkowo uchwała miała być napisana w taki sposób, że niektóre z jej zapisów były niemożliwe do zrealizowania, a inne mogłyby być dowolnie interpretowane. Uchyleniem uchwały oburzeni są gdyńscy radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy w rozmowie z nami żądają wyciągnięcia konsekwencji wobec osób nadzorujących pisanie uchwały.

- To bardzo smutna wiadomość, że po sześciu latach pracy nad uchwałą krajobrazową dzisiaj uchwała została uchylona - mówi Marek Dudziński, gdyński radny PiS. - W ciągu sześciu lat pracy mogą powstawać bardzo ważne inwestycje natury gospodarczej, albo wieżowce deweloperskie. W Gdyni natomiast przez sześć lat powstawał jeden prawny dokument, który teraz po dwóch miesiącach jest wyrzucany przez Samorządność do śmietnika. W czerwcu, pomimo wielu wątpliwości, popraliśmy tę uchwałę, po to, aby Gdynia miała narzędzie do walki o wizerunek naszego miasta. Niestety wojewoda pomorski ma rację twierdząc, że jest to dokument z szeregiem błędów, nie da się go obronić, jest po prostu zły, nie spełnia swojej roli. To kolejny skandal w Urzędzie Miasta Gdyni. Uwagi wojewody powtarzają się z naszymi, niestety gdyński samorząd nie wziął ich pod uwagę. Domagamy się wyciągnięcia surowych konsekwencji służbowych, wobec kogoś, kto przez sześć lat nie potrafił poprawnie wykonać swojej pracy. Do odpowiedzialności powinny być pociągnięte osoby, które nadzorowały tę uchwałę - plastyk miasta oraz wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk. Konsekwencje powinny być wyciągnięte również wobec miejskich prawników, którzy pracowali przy tej uchwalę. Jako radni miasta zostaliśmy oszukani, ponieważ każda uchwała, którą podda się pod głosowanie na Radzie Miasta Gdyni, musi otrzymać pozytywną opinię miejskich radców prawnych, to m.in. za ich niekompetencję przyjdzie nam teraz płacić.