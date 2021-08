Kontrowersje wokół gdyńskiej uchwały krajobrazowej. Wojewoda pomorski twierdzi, że Gdynia pokazała mieszkańcom inną uchwałę

Przypomnijmy, że Dariusz Drelich, wojewoda pomorski zaskarżył gdyńską uchwałę krajobrazową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni w odpowiedzi poinformował, że w tej sprawie nie może być żadnych wątpliwości co do podstawy prawnej. Dlatego na następnej sesji Rady Miasta Gdyni , jak zapowiadał, zwróci się do rajców o uchylenie uchwały i zleci przygotowanie zupełnie nowej .

Gdyńska uchwała krajobrazowa. Miasto co innego pokazało mieszkańcom, a co innego uchwaliło?

Po komentarz odnoszący się do całego zamieszania związanego z gdyńską uchwałą krajobrazową zwróciliśmy się do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, któremu przewodzi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. To właśnie w jego opinii gdyńska uchwała krajobrazowa nie może funkcjonować w takim kształcie, w jakim została uchwalona. Wojewoda podjął decyzję o skierowaniu skargi do WSA w Gdańsku w związku z licznymi wątpliwościami, jakie miał w stosunku do uchwały krajobrazowej miasta Gdyni. W skardze zwrócono uwagę m.in. na błędy proceduralne, jakie miały popełnić osoby piszące uchwałę.