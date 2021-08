Dotychczasowa uchwała krajobrazowa Gdyni zostanie uchylona? Wojewoda skarży ją do sądu Łukasz Kamasz

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, zaskarżył gdyńską uchwałę krajobrazową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając jej formalne naruszenia prawa skutkujące nieważnością. Prezydent Gdyni w odpowiedzi podkreśla, że w tej sprawie nie może być żadnych wątpliwości co do podstawy prawnej. Dlatego na następnej sesji Rady Miasta Gdyni, zwróci się do rajców o uchylenie, dopiero co przyjętej, po sześciu latach od pierwszej zapowiedzi, uchwały.