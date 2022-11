Tak wygląda dystrybucja węgla w Gdańsku. Kilkadziesiąt statków z jakże cennym ładunkiem zmierza do Polski

Tak wygląda dystrybucja węgla w Gdańsku. Z Pomorza w Polskę wyruszają pełne pociągi

Do Polski węgiel jest sprowadzany z Kolumbii, RPA, Indonezji, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Kazachstanu. To efekt trwającej wojny na Ukrainie oraz embarga na dostawy surowca z Rosji. Tylko do końca sezonu grzewczego do Polski trafić ma blisko 20 milionów ton węgla.

Tylko do listopada 2022 roku przypłynęło do Polski ponad 10 milionów ton węgla, który trafił, bądź wkrótce trafi do odbiorców.