Gdańsk: Sprzedaż tańszego węgla obsługuje Gdańskie Centrum Świadczeń. Można już składać wnioski 07.11.2022

Zakup węgla będzie organizowało miasto na podstawie współpracy z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność składową w Gdańsku. To jeden z wariantów organizacji obrotu węglem na preferencyjnych warunkach, który daje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 2 listopada ustawa o sprzedaży węgla przez samorządy. W Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej zostały przygotowane 3 stanowiska do obsługi zainteresowanych.

- Mieszkaniec przychodzi do GCŚ, składa wniosek, który jest weryfikowany, wnosi opłatę i następnie otrzymuje informację z Centrum, że jest uprawniony do odbioru węgla. Skład węglowy kontaktuje się z taką osobą telefonicznie i ustala dzień, w którym węgiel zostanie dowieziony. Cena – 2 tys. zł brutto – taka, na jaką pozwala ustawa. W jej skład wchodzi również jeden transport węgla. To ważne, bo nie dopuszczamy takiej sytuacji, ze przyjdzie jedna osoba i zamówi kilkanaście razy dostawę 100 kg węgla – informuje Daniel Stenzel, rzecznik prasowy UM Gdańska.