W Skarszewach rozpoczęła się dystrybucja węgla z Kolumbii. Można go nabyć w preferencyjnej cenie. Ile kosztuje? Zdjęcia

Węgiel do Skarszew dotarł z Kolumbii. Jak zapewniał wiceminister - tego paliwa nie zabraknie dla mieszkańców, którzy zgłaszają chęć jego zakupu.

- Około 2300 gmin jest już zgłoszonych do sytemu dystrybucji, z częścią gmin mamy podpisane umowy. Jesteśmy przygotowani pod względem ilości węgla, nadal go sprowadzamy i wystarczy go na cały sezon. Nie trzeba kupować węgla na zapas, będziemy go dostarczać systematycznie, zgodnie z zapotrzebowaniem gmin - mówił wiceminister Karol Rabenda.