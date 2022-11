Węgiel po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Malborka. Można składać wnioski

Kto w Malborku chciałby kupić opał do swojego pieca po cenie, którą gwarantuje rząd, czyli nie wyższą niż 2000 zł, może już złożyć wniosek w Urzędzie Miasta. Zgodnie z ustawą, to możliwość dla mieszkańców, którzy nie nabyli wcześniej opału w preferencyjnej cenie i spełniają warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego.

- Węgiel dostarczy nam spółka PGE Paliwa, wiemy to z wideokonferencji z wojewodą pomorskim. Będziemy kupować po 1500 zł brutto za tonę z odroczonym do 60 dni terminem płatności – zapowiada Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.

