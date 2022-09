Czym palić, żeby nie zanieczyszczać środowiska? Lista jest krótka, a w kolejce czekają kolejne obostrzenia

Zakaz palenia w komunikach w 2022 roku obowiązuje tylko w niektóre dni w roku. To efekt uchwał antysmogowych działających na terenie Polski oraz ogólnopolskich przepisów. Jak informuje urząd marszałkowski województwa pomorskiego, co najmniej 48 procent mieszkańców Pomorza narażona jest na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem benzopirenu, a więc efektu ubocznego spalania paliw stałych w domowych instalacjach cieplnych.

Regulację tego, czym można palić, w jaki sposób oraz co jest niedopuszczalne, określa uchwała przyjęta przez sejmik województwa pomorskiego, która zawiera konkretne wymagania techniczne dla instalacji grzewczych.

Innymi słowy, Pomorze stawia na nisko lub bezemisyjne źródła ciepła, do których zaliczają się instalacje centralnego ogrzewania, gaz, lekki olej napędowy, OZE oraz prąd.

Czym są jednak paliwa stałe, którymi już wkrótce nie będzie można palić? To węgiel, drewno, miał, pellet, zrębki i ekogroszek, a więc niemal wszystko to, co obecnie stosują mieszkańcy nie tylko województwa pomorskiego, ale i całej Polski. Na ten moment te źródła energii i ciepła są jeszcze dozwolone.