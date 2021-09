Sopot: Ratują tonących. Odpierają ataki pijanych miłośników kąpieli. Teraz proszą o pomoc na niezbędne wyposażenie

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od plażowiczów, że do wody wchodzi mężczyzna, który już na plaży wyglądał na „mocno zmęczonego” alkoholem – opowiada Maciej Dziubich, prezes Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Było to w sobotę [4 września – red.] już pod wieczór. Ten pan zaczął płynąć ku marinie na końcu mola. Ratownicy ruszyli z centrum quadem, tu mamy dyżur cały czas. Gdy przybyli na miejsce pływak był już blisko mariny, już bardzo zmęczony. Z mola ratownicy go asekurowali, już byli gotowi wskoczyć do niego, ale udało mu się wyjść na pomost. Gdyby ten pan grzecznie wrócił na plażę, nie byłoby sprawy – opisuje.