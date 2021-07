Akcja ratowników WOPR w Sopocie 23.07.2021 r. Poszukiwana osoba znajdowała się w... hotelu

Akcja poszukiwawcza ratowników WOPR w Sopocie 23.07.2021 r.

Ratownicy prowadzili akcję poszukiwawczą w Sopocie. Otrzymali informację, że na plaży leży ubranie. Pojawiło się więc podejrzenie, że ktoś je zdjął, wszedł do morza i utonął. Podejrzenie stało się podstawą do wszczęcia zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań. Działania prowadzono do godz. 5 rano, w piątek 23 lipca. Poszukiwaną osobę policja odnalazła w hotelu.