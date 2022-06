Sopot: Otwarcie woonerfu w sobotę 11 czerwca w południe. Wreszcie zakończenie budowy. Będzie parada i festyn rodzinny

Parada ruszy w sobotnie południe z ul. Kordeckiego, by Parkową przejść ku Muzeum Sopotu. Tam, przy ul. Poniatowskiego i w ogrodach muzeum, dla uczestników przygotowany będzie festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci. To finał niemal półtorarocznej budowy, która początkowo miała być czymś zupełnie innym.

- Po wielu konsultacjach z mieszkańcami tego rejonu zdecydowaliśmy, że planując inwestycję mającą chronić dolny taras miasta przed zalewaniem, możemy jednocześnie uspokoić ruch i zmienić wygląd tej części Sopotu. – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu . - Balans między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązania stosowane w wielu europejskich miastach i jak pokazuje doświadczenie, bardzo poprawiają jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników – dodaje.

Najdłuższa strefa, najdłuższa budowa

Zupełnie nowy wygląd przybrały ulice: Parkowa, będąca główną osią całego przedsięwzięcia, Kordeckiego, przymorska część Chrobrego, Drzymały, Traugutta, Poniatowskiego i Kilińskiego. Razem to niemal 1,4 km ulic między Grunwaldzką a nadmorską spacerową Al. Wojska Polskiego w południowej części Sopotu przy plaży. Już przy podpisaniu umowy z wykonawcą w grudniu 2020 roku wiceprezydent Skwierawski zapewniał, ze będzie to najdłuższy woonerf w Polsce. Prędkość jazdy jest ograniczona do 20 km na godz.