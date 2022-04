Majówka 2022 w Sopocie: Moc atrakcji pierwszy raz po covidowej przerwie. Przyjemność może popsuć jedna sprawa

Pierwsza tegoroczna majówka zacznie się jeszcze w kwietniu a zakończy obchodami 3-Majowymi, zaplanowanymi na późne popołudnie w niedzielę. Sopocki ZDiZ zapowiedział, że do piątku poprzedzającego weekend zakończy ekspresowy remont trzech skrzyżowań na ul. Grunwaldzkiej. W przeciwnym razie radość z majówki będzie się mieszać z wściekłością tych, którzy przyjadą na długi weekend z całego kraju samochodami.

Jeszcze ostatniego dnia kwietnia, w sobotę, atrakcje skoncentrują się na Skwerze Kuracyjnym przy sopockim Molo. O godz. 11:00 w muszli koncertowej odbędzie się pokaz mody z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jego inspiracją jest wystawa „Sopot na walizkach. Historia Sopockich Zakładów Wyrobów Galanteryjnych SopotPlast”. Od południa muszla zmieni się w strefę dziecięcych aktywności. Będzie zumba, występy zespołów wokalnych, muzycznych i tanecznych z Młodzieżowego Domu Kultury oraz animacje. Ok. godz. 17:00 w muszli wystąpi sopocka orkiestra „Formacja 22” w aranżacjach utworów klasycznych, filmowych i popkulturowych. To jednocześnie debiut tej grupy 20 klasycznych instrumentalistów, powstałej przy sopockim teatrze „Baabus Musicalis” Od godz. 18:20 do 21:30 blok didżejski: DJ Praktyczna Pani i wokalistka Wiosna.