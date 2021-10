Sopot: Będzie obniżka cen wody... choć jej nie będzie. Jednak i tak będzie lepiej niż z Saur Neptun Gdańsk

W Sopocie od sierpnia mieszkańcy płacą niższą stawkę za wodę, wynoszącą 9,51 zł za m sześc. Wprawdzie obniżka jest symboliczna, o jeden grosz za metr, ale była to jedyna zmiana jaką zauważyli sopocianie w związku z przejęciem obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej przez miejską spółkę Aqua-Sopot, właściciela infrastruktury. Jej odpowiednikiem w Gdańsku jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Jednak to nie ona ma przejąć dostarczanie wody i odbiór ścieków, gdy za dwa lata skończy się umowa z Saur Neptun Gdańsk. Miasto postanowiło odkupić udziały francuskiego partnera w spółce.

- Tego typu decyzje, które wiążą się z zaciągnięciem kolejnego kredytu, powinny być dobrze przemyślane – mówi Andrzej Skiba z gdańskiego klubu radnych PiS. - Uważamy, ze istnieje alternatywa do proponowanego przez władze miasta kontrowersyjnego wykupu 51 proc. udziałów w Saur Neptun Gdańsk za blisko 45 mln zł. Naszym zdaniem warto spojrzeć, jak zrobił to chociażby sąsiedni Sopot. By podjąć taką decyzję potrzebujemy także więcej informacji, których mimo wielokrotnych próśb nie otrzymaliśmy ani na komisji strategii i budżetu ani na sesji rady miasta. W związku z tym, jeżeli pan prezydent Piotr Grzelak rzuca kwotami raz 120 mln zł, innym razem inną również sporą kwotą, to chcielibyśmy wiedzieć skąd te sumy bierze, bo mamy wrażenie że wyciąga je z kapelusza – uważa.