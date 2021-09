Miasto obejmie 100 procent akcji Saur Neptun Gdańsk. 22 radnych za przyjęciem uchwały

- Dzięki temu miasto stanie się wyłącznym właścicielem spółki dostarczającej wodę i odbierającej ścieki w Gdańsku - mówi Daniel Stenzel, rzecznik prasowy Miasta Gdańs. - Kontrakt, który 30 lat temu zawarł Gdańsk z francuskim partnerem, obejmował dostawy wody i odbiór ścieków za pomocą dzierżawionej od miasta infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Aby go zrealizować powołano francusko-gdańską spółkę Saur Neptun Gdańsk. Zyskane wówczas od Francuzów pieniądze Gdańsk przeznaczył na rozwój infrastruktury.[/cyt]

Optymizmu rzecznika nie podziela radny opozycji, Andrzej Skiba, który uważa, że ta decyzja nie przysłuży się mieszkańcom Gdańska.

- Radni Platformy Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska podjęli szkodliwą decyzję - uważa Andrzej Skiba, radny klubu PiS. - Zgodzili się na zadłużenie miasta na kolejne 45 milionów złotych, by odkupić od firmy Saur 51 procent udziałów w czymś, czego wartości niestety nie znamy. Mimo wielokrotnie powtarzanych pytań ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie otrzymaliśmy od nikogo z władz dokumentów i dowodów, których treść potwierdzałaby wartość majątku spółki. Nie mając takiej wiedzy nie mogliśmy zagłosować inaczej, jak przeciwko nieodpowiedzialnemu zadłużaniu gdańszczan. Kot w worku za 45 milionów złotych to zły pomysł. Liczymy, że sprawę dokładnie zbada Centralne Biuro Antykorupyjne, o co wystąpił poseł Kacper Płażyński.[/b]