Debata nad zakupem pakietu większościowego SNG. Prezydent Piotr Grzelak: Dbamy o bezpieczeństwo gdańszczan. Radni PiS: Mamy wątpliwości

- Elementy infrastruktury krytycznej to nie jest jakaś tam spółka, która świadczy tylko usługi krytyczne. Przerwa w dostępie do tych usług byłaby niebezpieczna dla wszystkich mieszkańców. SNG świadczy usługi dla 470 tysięcy mieszkańców Gdańska, ale i nie tylko. Z usług SNG korzysta Pruszcz Gdański, Kolbudy czy podmioty komercyjne jak np. Zarząd Portu Gdańsk - mówił Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

Jak podkreślił wiceprezydent wartość spółki SNG to kwota oscylująca blisko 122 milionów złotych. Z tą kwotą polemizują radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy w osobie radnego Przemysława Majewskiego zwrócili uwagę na to, że do dzisiaj tj. 30 września 2021 roku nikt z radnych, ani z urzędników rzeczonej wyceny nie widział.