Artur Kiełbasiński: Nadchodzi koniec Saur Neptun Gdańsk. A co z GPEC?

W Gdańsku wybrano przed laty specyficzny model dostarczania usług komunalnych. Wodę i ścieki doprowadza spółka miejsko-francuska, a ciepło to domena spółki GPEC, czyli podmiotu miejski-niemieckiego. Dokładnie rzecz biorąc to spółka miejsko-miejska, w której partnerem Gdańska jest niemieckie miasto Lipsk .

Skoro jest tak dobrze, to skąd emocje w Gdańsku wokół spółek miejskich z udziałem zagranicznym. Emocje te biorą się z prostego faktu – zarówno dostawa wody (i odprowadzanie ścieków), jak też dostawa ciepła to rynki specyficzne. Spółka SNG jest faktycznie monopolistą w zakresie świadczenia swoich usług. Przeciętny mieszkaniec Gdańska nie ma praktycznie opcji „ominięcia” tego dostawcy usług. Nieco bardziej zróżnicowany jest rynek usług ciepłowniczych, tu konkurencja może być znacznie większa, ale powiedzmy wprost – przeciętny mieszkaniec, którego lokum podłączono kiedyś do sieci ciepłowniczej nie ma praktycznie szansy na uniezależnienie się od tego dostawcy. W nieco lepszej sytuacji są osoby budujące domy czy deweloperzy. Tu swoboda podejmowania decyzji jest znacznie większa, ale też powiedzmy wprost – to kwestia ogromnych kosztów.