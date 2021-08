Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030. Jakie inwestycje drogowe zaplanowano dla Pomorza?

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, będącego kontynuacją obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w trzeciej dekadzie XXI w. Opiewa na kwotę 291 mld zł i do 2030 r. przewiduje budowę ok. 8 tys. km. nowoczesnych dróg.