Gdynia: Zamknięta łącznica Obwodnicy Trójmiasta na węźle Wielki Kack w związku z budową trasy S6 [20.07.2021, SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU]

Jak informują przedstawiciele gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zleceniodawcy inwestycji, nastąpiło zamknięcie dotychczasowej łącznicy dla kierunku z Gdańska do ul. Chwaszczyńskiej oraz z Gdyni Karwin i Chwaszczyna w kierunku Gdyni Chyloni. Ruch odbywa się obecnie w następujący sposób:

z Gdańska do Gdyni Karwin oraz do Chwaszczyna nową łącznicą, która się znajduje przed ul. Chwaszczyńską;

z Gdańska do Gdyni Dąbrowy i Wiczlina poprzez budowany węzeł Nowowiczlińska;

z Chwaszczyna i Karwin w kierunku Gdyni Chyloni poprzez ul. Nowowiczlińską i węzeł Nowowiczlińska;

z Dąbrowy i Wiczlina do Gdyni Chyloni kierowcy wjeżdżają na Obwodnicę Trójmiasta poprzez węzeł Nowowiczlińska.

Jest to przygotowanie do planowanej na przełom lipca i sierpnia tego roku dużej zmiany w organizacji ruchu polegającej na przekierowaniu go z dotychczasowej jezdni głównych Obwodnicy Trójmiasta na równoległe drogi. Ma to umożliwić budowę nowych wiaduktów.