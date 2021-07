Budowa Trasy Kaszubskiej. Wykonawcy pracują przy konstrukcjach dróg i nawierzchniach bitumicznych [zdjęcia]

- Prace budowlane na tych odcinkach skończą się w przyszłym roku m.in. ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac archeologicznych. Jednak zdajemy sobie z wagi tej trasy dla poruszania się po regionie i staramy się mobilizować wykonawców, by jak najszybciej było możliwe zapewnienie przejezdności na budowanej trasie S6 - mówi rzecznik GDDKiA. - Droga ekspresowa znacznie skróci trasę zarówno odległościowo i czasowo, a do tego odciąży od ruchu tranzytowego, tego najbardziej dolegliwego dla mieszkańców, obecną „szóstkę”. Ta przejezdność ma być zapewniona na odcinku od Gdyni do węzła Strzebielino i dalej łącznikiem do obecnej drogi krajowej nr 6. Te prace widać już w Strzebielinie, ponieważ dla użytkowników DK6 został zbudowany w tym miejscu specjalny bypass omijający budowane skrzyżowanie.