Budowa węzła Trasy Kaszubskiej w Wielkim Kacku. Uwaga na utrudnienia w ruchu! [ZDJĘCIA]

Najwięcej kłopotów spotkało z tego tytułu mieszkańców gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa, którzy w drodze do pracy, chcąc dojechać do centrum Gdyni, lub Gdańska, stacji Szybkiej Kolei Miejskiej w Redłowie lub Orłowie, lub Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na Karwinach, muszą pokonać skrzyżowania, gdzie trwa właśnie potężna inwestycja. Ewentualna, alternatywna trasa do Śródmieścia, wiodąca przez ul. Wiczlińską i Chwarznieńską, czyli dzielnice Wiczlino, Chwarzno i Witomino, także jest notorycznie zakorkowana.

Budowa węzła Trasy Kaszubskiej w Wielkim Kacku. Są utrudnienia

- Nie mamy więc zbytniego wyboru – mówi pani Justyna, mieszkanka Dąbrowy. - Zmuszeni jesteśmy do stania w korkach. Z rana wyjazd z Dąbrowy jest w miarę płynny. Korek tworzy się w drugą stronę. Po południu rejon węzła był jednak wczoraj całkowicie zablokowany.

Jak informuje pani Marta, która także wczoraj, w poniedziałek 9 sierpnia, dojechać musiała komunikacją miejską do pracy w centrum Gdańska, z samego rana uciążliwości w rejonie budowanego węzła były jeszcze relatywnie niewielkie.