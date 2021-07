Rząd wypowiada wojnę bandytom drogowym. Proponuje ostrzejsze kary i wsparcie dla ofiar

Ile warte jest ludzkie życie?

Obecnie kierowcę można ukarać mandatem do 500 zł. Jeśli zmiany wejdą w życie, pułap kar w postępowaniu mandatowym wzrośnie do 5 tys. zł. A w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kierowca może otrzymać grzywnę nawet w wysokości 30 tys. zł.

Pijanym sprawcom przestępstw będzie groziła kara co najmniej 2 lat więzienia. W przypadku spowodowania katastrofy lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kara wyniesie nie mniej niż 8 lat.