Gdańsk. Nietrzeźwy mężczyzna z zakazem prowadzenia pojazdów uderzył w skarpę i dachował. Policji mówił, że to nie on prowadził auto

Gdańscy policjanci ruchu drogowego, otrzymali we wtorek 27.07.2021 po południu zgłoszenie, że na al. Armii Krajowej na wysokości kładki z ul. Odrzańską doszło do kolizji, podczas której kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w skarpę przy drodze i dachował.

- Funkcjonariusze bardzo szybko pojawili się na miejscu zdarzenia. Zauważyli leżący na boku pojazd, obok którego stał mężczyzna. Początkowo 40-latek z Gdańska nie przyznawał się do winy i twierdził, że jest pasażerem auta, a kierowca uciekł. Kiedy mężczyzna usłyszał, że funkcjonariusze będą zabezpieczać ślady z pojazdu, gdańszczanin przyznał się do kierowania samochodem marki audi -mówi mł. asp. Monika Falkowska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Prowadził pod wpływem alkoholu

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Podczas sprawdzania danych mężczyzny okazało się, że ciążył na nim aktywny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go do marca 2024 r. i miał w wydychanym powietrzu prawie promila alkoholu. Samochód pijanego kierowcy został odholowany na parking strzeżony, a 40-letni kierowca audi po zbadaniu przez lekarza został przewieziony do szpitala na obserwację.