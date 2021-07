Jeśli wsiadasz po kieliszku do auta i giniesz, robisz to na własne życzenie. Jeśli zabijasz innych - jesteś mordercą

Często jeździł pan do wypadków drogowych?

Niestety, często.

Zostają w pamięci?

Nie wszystkie. Z setek zdarzeń drogowych pozostają z nami te najcięższe, najbardziej krwawe, powodujące największy dramat. Obawiam się, że gdyby ratownik lub strażak wracał myślami do wszystkich tego typu wspomnień, zwyczajnie by zwariował.

A do których pan wraca?

Szczególnie do wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. To tkwi w człowieku przez długie lata. Pamiętam twarze, sytuacje, słowa, które wtedy padały. Analizuję zdarzenia, w których brałem udział. Zastanawiam się, czy wszystko zrobiłem dobrze. Czasem zastanawiam się, jaki był tego finał. Chociaż niekiedy finał jest z góry znany. Zostaliśmy kiedyś wezwani do zderzenia dwóch samochodów. W pojeździe dostawczym za kierownicą siedział młody chłopak, jak się później okazało, był trzeźwy. Drugim samochodem, osobowym, jechało małżeństwo. I nagle ich auto stanęło w poprzek drogi. Chłopak z dostawczaka nie zdążył zahamować. Zostaliśmy wezwani do trzech poszkodowanych osób. Zobaczyliśmy pobojowisko, z którym trzeba się było zmierzyć. Pojawiły się także inne zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR. Strażacy ze sprzętem hydraulicznym wycinali blachy, by ułatwić nam dostęp do poszkodowanych, sami też czynnie brali udział w działaniach ratowniczych. Mojemu zespołowi przypadł kierowca osobówki. Udało się mu przywrócić krążenie, ale w szpitalu z powodu obrażeń wewnętrznych zmarł. Młody kierowca z busa zginął na miejscu, pasażerka auta osobowego też. To nie jest łatwe, gdy widzisz, że z powodu trwającego ułamki sekund wydarzenia giną trzy osoby. Choć z drugiej strony i ja, i wielu kolegów, staramy się nie brać tych zdarzeń do siebie i nie analizować, nie zastanawiać się, bo naprawdę można by było popaść w depresję. Ilość wyjazdów do zdarzeń drogowych jest tak duża, że ze względu na nasze zdrowie psychiczne nie chcemy tego rozpamiętywać.