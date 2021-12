Rozpoczęła się wycinka 181-letniej oliwskiej palmy. Smutna chwila dla miejskiej zieleni

To koniec 181-letniej oliwskiej palmy. Daktylowca będzie trzeba wyciąć

Choć o gorszym stanie daktylowca było już wiadomo od dłuższego czasu to w marcu br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zapewniała, że stan palmy nie uległ pogorszeniu. Co więcej, 9 czerwca 2021 roku podczas lokalnej wizji stwierdzono, że oliwski daktylowiec jeszcze żyje. Jednak w listopadzie tego roku było już pewne, że to koniec rośliny.

Dokładnie 22 listopada br. poinformowaliśmy, że 181-letnia palma znajdująca się w Palmiarni w Parku Oliwskim w Gdańsku usycha i nie da się jej uratować. Losy legendarnego daktylowca, który był najstarszym drzewem tego gatunku w naszym rejonie Europy, wywołały falę oburzenia wśród mieszkańców Gdańska i nie tylko. W konsekwencji pod koniec października Zarząd Dzielnicy Oliwa złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie uschnięcia oliwskiej palmy. Ponadto na takiej samej podstawie sprawę zgłosił również Igor Strzyk, Pomorski Konserwator Zabytków. Wówczas przez trwające postępowania usunięcie palmy się wydłużało. 25 listopada br. Agnieszka Zakrzacka, kierownik Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska powiedziała, że ze względu na zagrożenie dla pozostałych okazów nie chcą odkładać tego w czasie.