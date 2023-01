Rita Staszulonok i jej "Wysłodki wybrane" połączyły Pruszcz i Brazylię. Wystawa w Domu Wiedemanna | ZDJĘCIA

Rozmowa z Ritą Staszulonok, artystką od dziesięciu lat mieszkającą i tworzącą w Pruszczu Gdańskim

W Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim możemy oglądać Twoją wystawę „Wysłodki wybrane”. Są na niej prace z Brazylii i Pruszcza. Jak to się stało, że połączyłaś te dwa miejsca, tak odmienne jednak?

Prezentowany cykl obejmuje moje prace z około dziesięciu lat i składa się z dwóch części właśnie. Pierwsza dotyczy Brazylii, druga Pruszcza Gdańskiego, w którym mieszkam od ponad 10 lat. W Brazylii byłam dwukrotnie, pierwszy raz jedenaście lat temu, drugi - latem 2022 roku. Podczas tego ostatniego pobytu pomyślałam, że zrobię taką wystawę. To, co łączy te dwa miejsca i obrazy, to cukier - trzcinowy brazylijski i buraczany polski. Zarówno jeden, jak i drugi, aby ostatecznie się wykrystalizować, pozostawia wysłodki. One to właśnie dały nazwę tym niezwykłym obrazom, które znalazły się na wystawie.