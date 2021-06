Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Atrakcje na jednodniową wycieczkę w północnej Polsce! Idealne miejsca na świeżym powietrzu. Tu warto się wybrać na krótki wyjazd ”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Atrakcje na jednodniową wycieczkę w północnej Polsce! Idealne miejsca na świeżym powietrzu. Tu warto się wybrać na krótki wyjazd Północna część Polski to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów, także zagranicznych. Zwiedzających przyciągają tu wizje złocistych plaż, obszerna oferta kulturalno - rozrywkowa oraz nietuzinkowe atrakcje turystyczne. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku. Ze względu na zbliżające się wakacje i urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę znajdziemy na północy kraju - w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Okazało się, że jest w czym wybierać! Należycie do grona miłośników długich spacerów i wycieczek rowerowych? A może zależałoby Wam na solidnej dawce rozrywki z dala od miejskiego zgiełku? Oto nasze propozycje miejsc na jednodniową wycieczkę!

📢 EURO 2020 WYNIKI, NA ŻYWO 20.06.2021 r. Terminarz, tabele. Kiedy grają Polacy? Transmisje TV, stream online, wyniki na żywo EURO 2020. EURO 2020 zostanie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię koronawirusa. Terminarz, tabele + aktualne WYNIKI NA ŻYWO. Sprawdźcie kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski oraz gdzie będzie można oglądać piłkarskie mistrzostwa Europy w telewizji i internecie. Tutaj będziecie mogli śledzić wyniki meczów na żywo, aktualizowane będą wyniki spotkań i grupowe tabele.

📢 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06.2021 r. Zobaczcie niesamowitą pomysłowość kibiców. "Była husaria. No to teraz na Szwedów!" [galeria] Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w Sewilli - po twardej walce - w drugim meczu na EURO 2020. Kibice dostrzegli husarię biało-czerwonych, a teraz czas na Szwedów. Zapraszamy do oglądania.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fani wspierali reprezentację Polski na Wyspie Sobieszewskiej. Kibice biało-czerwonych mieli powody do zadowolenia i dumy [zdjęcia] Kibice zostali mile zaskoczeni przez piłkarską reprezentację Polski. Biało-czerwoni, po porażce ze Słowacją, po dzielnym boisku zremisowali z faworyzowaną Hiszpanią 1:1. Fani mogli być szczęśliwi i dumni. Zobaczcie, jak kibice wspierali naszą reprezentację w strefie kibica na Wyspie Sobieszewskiej.

📢 eWinner 1 Liga Żużlowa. Terminarz i tabela sezonu 2021. ROW Rybnik i Wilki Krosno na czele stawki, a za nimi TŻ Ostrovia eWinner 1 Liga Żużlowa w sezonie 2021 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Prezentujemy terminarz, w którym początek rywalizacji zaplanowano na 3-5 kwietnia 2021 roku, a najlepszy zespół poznamy najpóźniej 10 października. Już od początku rozgrywek dochodzi do zmian terminów spotkań, które będą na tej stronie aktualizowane. 📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 20.06.2021 r. Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, utrudnienia, korki, objazdy, komunikacja - śledzimy dla Was sytuację na drogach województwa pomorskiego. 📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy czyli 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Pożar lasu na Kaszubach. Straż pożarna walczyła z ogniu w Gołuniu w gm. Kościerzyna. Do akcji skierowano 20 zastępów! Strażacy z powiatu kościerskiego, a także jednostki spoza tego terenu gaszą pożar lasu w Gołuniu w gm. Kościerzyna. Jak na razie nie wiadomo, co był jego przyczyną. Na miejsce skierowano 20 zastępów straży pożarnej. 📢 Niebezpieczne zabawki. Lekarze apelują do rodziców: to, czym bawią się dzieci, musi być przystosowane do wieku Magnetyczne kulki i inne kolorowe małe zabawki w oczach dziecka wyglądają jak cukierki. Trzeba bardzo pilnować, by ich nie połknęły. Z jednej strony rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, uczą cierpliwości i koncentracji, z drugiej - mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Bardzo popularne obecnie i to nie tylko w naszym kraju zestawy magnetycznych elementów, z których nastolatki budują niesamowite wręcz konstrukcje, stanowią jednocześnie poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich młodszego rodzeństwa.

📢 Podziękowania i życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego 2020/2021. Wierszyki wzruszą do łez nawet najsurowszego belfra! Oto życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego! Wielkimi krokami zbliża się do nas koniec roku szkolnego 2020/2021. To właśnie wtedy uczniowie udadzą się do szkół po odbiór świadectw i dyplomów. Zgodnie z tradycją, złożą także podziękowania i życzenia nauczycielom, którzy w minionym roku prowadzili ich przez trudy nauki. Życzeniom często towarzyszyć będą również drobne upominki w formie kwiatów lub czekoladek. Zastanawiasz się, jak ubrać w słowa wyrazy wdzięczności, które chcesz okazać wychowawcy? A może nie masz pomysłu na życzenia dla pozostałych nauczycieli? Nie martw się! Śpieszymy z pomocą. Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, przygotowaliśmy przykładowe podziękowania dla nauczycieli. Pamiętajcie – życzenia nie muszą być nudne!

📢 Życzenia na Dzień Ojca 23.06.2021. Piękne wierszyki na Dzień Taty! Śmieszne wierszyki, poważne i krótkie życzenia na SMS, kartkę! DZIEŃ OJCA 23.06.2021. ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA, KRÓTKIE ŻYCZENIA DLA TATY, TRADYCYJNE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA TATY. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Przygotowaliśmy życzenia i wierszyki z okazji Dnia Ojca. Sprawcie radość swojemu tacie! Podarujcie chwilę uśmiechu! Przedstawiamy kilkanaście życzeń dla Taty, śmieszne życzenia, wierszyki dla dzień taty, życzenia na dzień taty, krótkie życzenia. Jeśli znacie jakieś życzenia, podzielcie się nimi w komentarzach 📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. James Teagle królem, a Sarissa De Vries królową w niedzielnych zawodach triathlonowych na średnim dystansie Lotto Challenge Gdańsk 2021. Międzynarodowe zawody w niedzielę, 20 czerwca wygrał Brytyjczyk James Teagle, który linię mety minął z czasem 3:46.14. Wśród kobiet niedościgniona była Holenderka Sarissa De Vries (4:12.21).

📢 Plaża w Sopocie na zdjęciach z lotu ptaka! Upalny weekend nad morzem [zdjęcia, wideo] Wysokie temperatury i piękna pogoda przyciągnęła do Sopotu tłumy ludzi. Plażowicze wygrzewali się w słońcu i korzystali z ochładzających kąpieli w morzu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kurortu z lotu ptaka! 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. Dekoracja medalowa w Kartuzach [zdjęcia] W sobotni wieczór, 19 czerwca, w Parku Solidarności w Kartuzach odbyła się dekoracja medalowa Elity Kobiet i Kobiet U23 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 2021. Bezapelacyjnie triumfatorką tych zawodów jest Karolina Karasiewicz z TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team w Toruniu. Zdobyła podwójne złoto Mistrzostw Polski - w jeździe na czas Elity Kobiet oraz w tej samej kategorii podczas wyścigu wspólnego.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Kibice na plaży w Gdańsku Brzeźnie dawali wsparcie reprezentacji Polski w meczu z Hiszpanią ZDJĘCIA W domach, ze znajomymi, ale także w strefach kibica rozsianych w różnych punktach miast kibicowali reprezentacji Polski fani futbolu. Ich doping i zaciśnięte kciuki tym razem pomogły, bo biało-czerwoni zremisowali 1:1 z Hiszpanią i nadal są w grze o wyjście z grupy E na Euro 2020. Emocje towarzyszące kibicom w Gdańsku Brzeźnie uwiecznił nasz fotoreporter Jakub Steinborn. 📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! 20.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Gwiazdy disco polo mają zjawiskowe domy na wsi. Ich posiadłości robią wrażenie! 20.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę: 20.06.2021 Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy.

📢 Najlepsze MEMY o Bałtyku. Zobacz z czego żartują Internauci 20.06.2021 Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!! 📢 Premiera książki "Łączę światy". Michał Milka, jej bohater: My się różnimy od was, ale to wy musicie się zmienić, nie macie innego wyjścia. To on był gwiazdą tego spotkania. W świetle fleszy i kamer czuł się doskonale. Pozował, dowcipkował i kradł wszystkim serca. Bo Michał Milka to osoba niezwykła. 📢 Ogrody botaniczne, które warto odwiedzić w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Tu odpoczniesz na łonie natury! Wielkimi krokami zbliżają się do nas wakacje. To idealny czas na podróżowanie i nadrabianie wszelkich zaległości. Jedną z najczęściej wybieranych destynacji jest północna Polska, czyli region podbijający serca tysięcy turystów, także zagranicznych. Zwiedzających oprócz złocistych plaż przyciągają tutaj nietuzinkowe atrakcje turystyczne, muzea czy... ogrody botaniczne. Te ostatnie bywają szczególnie oblegane! Ze względu na zbliżające się wakacje, postanowiliśmy sprawdzić, które ogrody botaniczne warto odwiedzić na północy kraju. Tym razem pod lupę wzięliśmy województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Należycie do grona miłośników nietypowych okazów roślinnych? A może szukacie inspiracji? Jedno jest pewne: jest co podziwiać!

📢 Tego nie wolno robić w pociągu. Za to możesz dostać mandat [lista] Podróże pociągiem bywają długie i męczące. Szczególnie dla pasażerów przedziału, w którym zachowanie osób podróżujących pozostawia wiele do życzenia. PKP jasno określa w regulaminie zachowania, które są zabronione w pociągu. Za nie możesz dostać mandat. W niektórych przypadkach złamanie regulaminu grozi nawet wyrzuceniem z pociągu. Sprawdź w naszej galerii, na co warto uważać. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 LOTTO WYNIKI 19.06.2021 r. Do wygrania 23 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 19.06.2021 Lotto wyniki 19.06.2021 r.! W sobotę, 19 czerwca 2021 r. do wygrania będą 23 mln złotych. Kumulacja! Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 19.06.2021 r. Zobacz wyniki LOTTO z 19 czerwca 2021 r. W czwartkowym losowaniu (20.05.2021 r.) padła „szóstka” w Lotto! Od tamtej pory kumulacja rośnie! 📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa. PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. Wyścigi na hulajnogach na molo w Brzeźnie ze szczytnym celem dla hospicjum ZDJĘCIA Lotto Challenge Gdańsk 2021. Triathlonowe zawody w Gdańsku to także szczytny, charytatywny cel. Organizatorzy postanowili zachęcić mieszkańców Trójmiasta i turystów do wsparcia Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. A zachęcali proponując im wyścigi po molu w Brzeźnie. Tę dodatkową atrakcję nazwali nawet nieoficjalnymi mistrzostwami świata. 📢 V Żeglarska Parada Świętojańska za nami z okazji Święta Morza. Widowisko na Zatoce Gdańskiej 19.06.2021 Na wodach Zatoki Gdańskiej dobiegła dziś 19.06.2021 końca trwająca ponad trzy godziny, V Żeglarska Parada Świętojańska. Była jednym z głównych akcentów trwającego właśnie Święta Morza.

📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. Na dystansie sprint w upalną sobotę, 19 czerwca triathloniści dawali z siebie wszystko ZDJĘCIA Dorian Horsten ze znakomitym czasem 59 minut i 56 sekund wygrał sobotnie zawody Lotto Challenge Gdańsk na dystansie sprint. Wszyscy uczestnicy triathlonowego święta mieli do pokonania 750 metrów w Zatoce Gdańskiej, 20 km na trasie rowerowej oraz 5 km na trasie biegowej. Wszyscy rywalizowali w upale, co dodatkowo zasługuje na duże słowa uznania.

📢 Ameryka pracuje nad tabletką przeciw Covid-19. Być może będzie gotowa do końca roku. Pfizer w czołówce Po szczepionkach pora na tabletki przeciwko koronawirusowi. Amerykanie są najbliżej celu, mogą go osiągnąć do końca roku. 📢 Tragedia w morzu. W Łebie utonął mężczyzna, którego tożsamość sprawdza policja W piątek (18.06.2021 r.) w Łebie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Mężczyzna zniknął pod wodą a świadkowie, którzy go wyciągnęli podjęli próbę reanimacji. Niestety nie udało się przywrócić mu czynności życiowych i mężczyzna zmarł. Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny. 📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? 19.06.2021 Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Takie są najlepsze sposoby na zachowanie chłodu w mieszkaniu. To musisz wiedzieć w czasie upału! [19.06.21] Chcesz mieć chłodniej w mieszkaniu, a nie masz klimatyzatora? Zobacz pięć sprawdzony sposobów na zachowanie chłodu w mieszkaniu w czasie tropikalnych upałów. 📢 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! 19.06.2021 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Brytyjska Marynarka Wojenna w Gdyni. Oto zdjęcia z pokładu okrętu desantowego RFA Mounts Bay! RFA Mounts Bay przypłynął do Gdyni i stacjonował w porcie. Okręt, który na co dzień zapewnia wsparcie logistyczne dla brytyjskiej Marynarki Wojennej, brał udział w ćwiczeniach Baltops 50, które zakończyły się w piątek, 18.06.2021 r. Zobacz niezwykłe zdjęcia z pokładu tej jednostki!

📢 Eurojackpot wyniki 18.06.2021 r. Eurojackpot losowanie 18 czerwca 2021 r. Do wygrania aż 155 000 000 zł! Sprawdź wylosowane liczby Eurojackpot wyniki – losowanie 18.06.2021 r. Kolejne losowanie loterii Eurojackpot w Polsce – wyniki poznaliśmy ok. godz. 21:00. Do wygrania było aż 155 mln zł. Eurojackpot: jakie są zasady loterii, gdzie kupić kupon, gdzie obejrzeć losowanie? Wyniki Eurojackpot 18 czerwca 2021 r. Wyniki Lotto znajdziecie w naszym serwisie.

📢 Czy kilka milionów Polaków będzie od 1.07.2021 r. pozbawionych opieki lekarzy POZ? Wygasają kontrakty, narasta bunt w przychodniach Lekarze POZ są kolejną grupą, po pielęgniarkach i położnych, która buntuje się przeciw polityce Ministerstwa Zdrowia. Lekarze twierdzą, że ostatnie rozporządzenia ograniczające możliwość teleporad zmniejszą dostępność i wydłużą kolejki do opieki medycznej. Za absurdalny uznają również nakaz, by każdy przewlekle chory pacjent (np. z nadciśnieniem) musiał raz na trzy miesiące składać osobistą wizytę u lekarza. – Minister Adam Niedzielski, zamiast słuchać swoich ekspertów i poprzedników, w swojej niekompetencji decyduje się na walkę z pracującą ponad miarę Podstawową Opieką Zdrowotną – uważa dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku. – Wyraźnie widać, że skończył się etap rozmów, a zaczął etap decyzji oderwanych od rzeczywistości, nastawionych na konfrontację ze środowiskiem medycznym. Następnym etapem jest dymisja ministra zdrowia.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Wypadek na trasie Pogorszewo-Janowice w pow. lęborskim. 18.06.2021 r. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodów. Na miejscu śmigłowiec LPR Trzy osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w powiecie lęborskim. Jeden z pojazdów dachował. Do wypadku doszło w piątek, 18.06.2021 r. ok. godz. 18:00 na trasie między Pogorszewem a Janowicami. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Muzea i skanseny w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Lista ciekawych atrakcji Wakacje już wkrótce! To świetny czas na podróżowanie, nadrabianie zaległości filmowych i... edukację. Jedną z najczęściej wybieranych destynacji jest północna Polska, czyli region podbijający serca tysięcy zwiedzających, także zagranicznych. Turystów przyciągają tu piaszczyste plaże, nietuzinkowe atrakcje turystyczne i obiekty muzealne. Ze względu na zbliżające się wakacje, postanowiliśmy sprawdzić, które muzea, skanseny i inne obiekty historyczne warto odwiedzić na północy kraju. Tym razem pod lupę wzięliśmy województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Należycie do grona wielbicieli muzeów archeologicznych? A może preferujecie zwiedzanie zamków? Jedno jest pewne: dla każdego coś się znajdzie!

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego?

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 20 atrakcji turystycznych dla dzieci na Pomorzu! Które miejsca warto odwiedzić w regionie? Oto lista wybranych atrakcji Co Pomorze oferuje dzieciom? Gdzie wybrać się na wycieczkę z najmłodszymi? W regionie znajduje się kilkadziesiąt rodzinnych atrakcji i jeszcze więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Wybraliśmy te najpopularniejsze! Oto lista najciekawszych pomorskich atrakcji dla dzieci. Uśmiech gwarantowany! 📢 Życzenia na Pierwszą Komunię Świętą 2021. Życzenia dla dziecka komunijnego. Niesztampowe, religijne, wzruszające życzenia i wierszyki! Życzenia na pierwszą komunię świętą 2021. Kiedy w tym roku Pierwsze Komunie Święte? Terminy będą uzależnione od restrykcji z powodu epidemii koronawirusa. W 2020 roku ceremonie nie odbywały się we wszystkich kościołach, część uroczystości przeniesiono na wrzesień. To zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu małych dzieci. W takim dniu należy kupić okolicznościową kartkę, a na niej napisać piękne życzenia. Poniżej nasze propozycje.

📢 Życzenia urodzinowe 2021. Najpiękniejsze życzenia na urodziny. Krótkie wierszyki, rymowanki SMS. Najlepsze życzenia na urodziny Zbliżają się urodziny bliskiej osoby i nie masz pomysłu na życzenia? Pomożemy ci! Sprawdź najciekawsze, śmieszne życzenia urodzinowe. Zobacz też wierszyki i smsy urodzinowe.

📢 Netflix w lipcu 2021. Premiery filmów i seriali już od 1.07.2021! Te produkcje umilą nam wakacyjne popołudnia i wieczory! PREMIERY FILMÓW I SERIALI NA NETFLIXIE W LIPCU 2021. Przed nami tegoroczne wakacje, czas, który wielu z nas spędzi na podróżowaniu, realizacji hobby czy nadrabianiu zaległości serialowych i filmowych. Skoro mowa o tym ostatnim - postanowiliśmy sprawdzić, jaką ofertę na lipiec przygotował amerykański gigant streamingowy Netflix. Okazało się, że ten ma wiele do zaoferowania swoim subskrybentom w nadchodzącym miesiącu! Wśród premier znajdziemy takie tytuły jak: "Niech mnie usłyszą", "Ósma noc", "Śmiertelni" czy "Ostatni list od kochanka". Oto lista filmowych i serialowych premier na Netflixie w lipcu 2021 roku!

📢 Zwolnieni z opłat za Abonament RTV 2021 - oto oni! Warto to wiedzieć! LISTA uprawnionych do zwolnienia z opłat! Ile za abonament w 2021? Abonament RTV - trzeba płacić, czy nie? Ile to kosztuje? Takie pytania zadaje sobie wielu użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje na temat abonamentu RTV oraz stawki za 2021 r., które podała Poczta Polska. Nie wszyscy jednak muszą płacić abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat? Zobacz naszą galerię. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Taka może być emerytura stażowa 2022 - projekt złożony w Sejmie. Jaki będzie nowy wiek emerytalny? Taka może być emerytura stażowa. W środę "Solidarność" złoży w Sejmie projekt ws. wprowadzenia emerytur stażowych. Dzięki temu Polacy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę, ale będzie trzeba spełnić warunki. Zobacz, co znalazło się w projekcie.

📢 Oto najlepsze heheszki z Gdańska, Gdyni i Sopotu! Te memy o Trójmieście poprawią Wam humor Beka z Trójmiasta! Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Wołaj, Sopot Krzycz. Z którego miasta w Trójmieście najczęście śmieją się internauci? Co nas bawi i z czego drwimy? Jak widzimy poszczególne dzielnice? Oto zbiór najlepszych memów! Macie swoje? Piszcie na adres [email protected] 📢 Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Setki Polaków zaginęło za granicami naszego kraju. Niektórzy z nich nie dali znaku życia od kilkunastu lat. Mimo to, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak. Chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało.

📢 Domki letniskowe na Pomorzu na sprzedaż! Nad wodą, w otoczeniu przyrody i z dala od miejskiego zgiełku Domek letniskowy to marzenie wielu z nas! Często zlokalizowany nad wodą, w otoczeniu przyrody i z dala od miejskiego zgiełku. A na Pomorzu takich lokalizacji wcale nie brakuje. To m.in. malownicze Kaszuby czy Bory Tucholskie i również tam można je kupić. Jakie oferty kupna domków letniskowych znajdziemy na terenie województwa pomorskiego! KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ! Wszystkie materiały pochodzą z serwisu OLX.pl 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im może zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Nowy park handlowy i osiedlowy parking na Zaspie w Gdańsku. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 r. Na gdańskiej Zaspie powstaje nowy park handlowy typu convenience. Buduje go grupa RWS Investment. Na terenie obiektu znajdzie się sześć lokali usługowych, a także parking. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 roku. 📢 Bal maturalny uczniów VI LO w Gdyni 2021. Były piękne kreacje i tradycyjny polonez. Impreza odbyła się zamiast tegorocznej studniówki Były piękne kreacje i eleganckie garnitury, był polonez, uroczysta kolacja i zabawa do białego rana. W hotelu Sheraton w Sopocie odbył się bal maturalny młodzieży z VI LO w Gdyni. Organizacją imprezy zajęli się rodzice, którzy chcieli wynagrodzić swoim dzieciom brak studniówki i bardzo wymagający rok szkolny.

📢 Duże utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta. GDDKiA zapowiada kilkudniowe zwężenie drogi do jednego pasa ruchu w stronę Gdyni Chyloni Budowa tzw. Trasy Kaszubskiej oraz rozbudowa węzła Gdynia Wielki Kack wymaga kolejnej istotnej zmiany w organizacji ruchu na Obwodnicy Trójmiasta. Od 21 czerwca od godz. 21 (poniedziałek) nastąpi zwężenie trasy do jednego pasa ruchu w stronę Gdyni Chyloni. W stronę Łodzi ruch będzie odbywał się dwoma pasami. 📢 Msza święta w TV i online 20.06.2021. Transmisja na żywo w telewizji! O której i gdzie oglądać na żywo nabożeństwo w niedzielę? Program TV Msza święta w telewizji na żywo w niedzielę, 20.06.2021. Gdzie możemy obejrzeć niedzielne nabożeństwo? W kościołach odbywają się msze święte z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Coraz częściej wierni decydują się jednak na uczestnictwo w nabożeństwach emitowanych przez stacje telewizyjne, radio czy Internet. Wszystko po to, aby ograniczyć do minimum spotkania w gronie wielu osób, bowiem te mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Gdzie oglądać transmisje mszy świętej w telewizji? Na których stacjach radiowych można wysłuchać niedzielnego nabożeństwa? Odpowiadamy.

📢 Menedżer Pomorza 2020 roku. Po raz pierwszy w trzech kategoriach! Zwycięzców poznamy na gali 23 czerwca Już po raz 21. wybieramy najlepszego Menedżera Pomorza! Tegoroczna edycja będzie szczególna. Po raz pierwszy najlepszych pomorskich zarządzających firmami kapituła konkursu wybrała w trzech kategoriach. Zwycięzców poznamy na uroczystej gali 23 czerwca! 📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej.

📢 Euro 2020. Hotel Sopot Marriott Resort & Spa będzie domem reprezentacji Polski w trakcie trwania mistrzostw Europy Od środy, 9 czerwca 2021 roku piłkarska reprezentacja Polski rezydować będzie w Trójmieście, gdzie Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował jej bazę na czas trwania mistrzostw Europy. Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Łukasz Fabiański i spółka będą trenować na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, a mieszkać będą w hotelu w Sopocie zlokalizowanym nad samą Zatoką Gdańską.

📢 Chmary owadów na Półwyspie Helskim! Siadają na budynkach, samochodach, wlatują do ust i nosów Największa (do tej pory) inwazja owadów na Półwyspie Helskim: choć pojawiają się co roku, to tak źle jeszcze nie było! Mieszkańcy są w szoku: choć sądzą, że te owady to najprawdopodobniej jętki lub ochotki, które krzywdy człowiekowi nie zrobią, to jednak w takiej ilości są niesamowicie uciążliwe.

📢 Egzamin zawodowy 2021 z CKE. WYNIKI 31.03.2021. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. Harmonogram. KLUCZ ODPOWIEDZI Egzamin zawodowy 2021. We wtorek, 12.01.2021 roku odbył się egzamin zawodowy - część teoretyczna. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie będą mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Odpowiedzi do zadań z testu teoretycznego w galerii. Wyniki na stronach CKE mają się pojawić 31 marca 2021 roku.

📢 Kąpieliska na jeziorach Pomorza. Jest ich ponad 50! Poznaj kąpieliska z ratownikiem i niestrzeżone. Gdzie można się kąpać bezpiecznie? Ciepłe dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Sprawdzamy, jakie są kąpieliska nad jeziorami na Pomorzu. A jest ich ponad 50! Gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących się w jeziorach czuwają ratownicy, a gdzie są kąpieliska niestrzeżone? Jaka jest jakość wody? Poznaj pomorskie kąpieliska nad jeziorami. Z naszej galerii dowiesz się m.in., które plaże przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, gdzie można spędzić czas na pomoście lub rozpalić ognisko. Sprawdziliśmy także, czy możemy zabrać na plażę psa. Zobacz zestawienie na podstawie danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Restauracje Magdy Gessler w Polsce. Ile restauracji ma Magda Gessler? Oto restauracje Magdy Gessler- ceny, lokalizacje, menu Znana restauratorka Magda Gessler, poza tym, że pomaga upadającym restauracjom stanąć na nogi w programie "Kuchenne Rewolucje", sama ma kilka restauracji. Gdzie znajdują się restauracje Magdy Gessler? Ile kosztują dania w lokalach Gessler?

📢 Nie jedz tego rano! Top 8 rzeczy, których nie powinno się jeść na śniadanie Większość z nas wie doskonale, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Przyspiesza nasz metabolizm i podnosi energię, abyśmy mogli zająć się codziennymi sprawami. Często jednak zapominamy o śniadaniu czy nie mamy na nie czasu i jeśli będziemy mieli szczęście, napijemy się kawy. Okazuje się jednak, że nie wszystkie popularne produkty powinniśmy jeść na pusty żołądek. Których? Będziecie zaskoczeni!

