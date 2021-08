Piątka dla zielonego Gdańska i Nowa zielona polityka - władza i opozycja o ochronie drzew w Gdańsku

Borawski przedstawił głównie kwestię dotyczącą nasadzeń zastępczych, czyli sadzenia nowych drzew odpowiednio dobranych, rodzimych gatunków, w miejsce tych, które zostały usunięte. Będzie to część nowej, gdańskiej "Zielonej polityki". Projekt uchwały, przewidujący zmiany w lokalnym prawie, ma być głosowany jeszcze w sierpniu.

- Zasadnicza różnica do stanu obecnego będzie taka, że nowe przepisy będą wymagały, by w pierwszej kolejności nasadzenia były wykonywane na działkach, gdzie drzewa zostały usunięte. Jeżeli będzie to niemożliwe, to w innym obszarze tej samej inwestycji, a dopiero potem na terenach wskazanych przez samorząd. Chodzi o to, byśmy nie tracili zieleni całkowicie w poszczególnych częściach miasta - tłumaczył Borawski.