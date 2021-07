Planowana wycinka na Stogach. Zniknie 20 tys. drzew? Na razie 247, ale są wnioski o wycinkę 1200 kolejnych

W zamian za wycinkę 247 drzew z terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego miejską zieleń w Gdańsku uzupełni 351 nasadzeń zastępczych. Nowe drzewa zostaną posadzone wzdłuż Alei Żołnierzy Wyklętych, ulic Grunwaldzkiej i Wita Stwosza a także w Parku Reagana. Część nasadzeń zastępczych już została wykonana.

- W przypadku nasadzeń przyulicznych (wzdłuż al. Żołnierzy Wyklętych, al. Grunwaldzkiej i ul. Wita Stwosza) nasadzenia zostaną wykonane w terminie do 30 listopada 2021 - podkreśla Jędrzej Sieliwończyk z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Nasadzenia w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana zostaną wykonane do 31 grudnia 2022 r. W przypadku nasadzeń realizowanych w okolicach ul. Geodetów, choć ustalony został termin do 31 grudnia 2021 r., to nasadzenia zostały zrealizowane wcześniej, tj. w maju tego roku.