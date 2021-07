Na Rajskiej w Gdańsku - ukrop w słońcu. Betonowe ulice bez cienia drzew nagrzewają latem polskie miasta

Na Rajskiej jak w piekle

- Osobistą wizytę w dzień upalny w tym miejscu gorąco odradzamy - podsumowali akcję pomiarów temperatury przy jednym z fragmentów ulicy Rajskiej w Gdańsku, przedstawiciele organizacji ekologicznej Zielona Fala Trójmiasto.

Ekolodzy sprawdzili wskazania pirometru przy odcinku ulicy wzdłuż nowego budynku koło NOT, w czasie jednego z niedawnych słonecznych dni. Gdy temperatura powietrza sięgała nieco ponad 30 st. C, przy chodniku wynosiła 49,2 st. C, przy ścianie budynku 50,7 st C, a przy zaparkowanych przy ulicy autach aż 68,3 st. C.