„Pałacyk Plus” - szansa na ratunek, czy syzyfowa praca? [FELIETON]

Do wybuchu II wojny światowej w II Rzeczypospolitej było ok. 15 tys. dworów i 5 tys. pałaców. Z 9707 ziemiańskich rezydencji przejętych przez „PKWN” na mocy stalinowskich dekretów, na terenie obecnej Polski jest jeszcze 2737 tego rodzaju zabytków. Ich stan w większości jest zły. 800 budynków nadaje się już tylko do rozbiórki. Przez 33 lata, jakie upłynęły od upadku komunizmu tylko osiemdziesięciu (sic!) prawowitym właścicielom udało się odzyskać swoją własność. Reszcie pozostała ciernista droga sądowo-administracyjna. Co istotne - Polska jest ostatnim krajem w byłym bloku sowieckim, który nie rozliczył się z upiorami nacjonalizacji. W wyniku bezczynności państwa ogromna większość pomników dziedzictwa kulturowego nadal woła o pomoc. Niestety daremnie…

Teraz ma się to zmienić. Przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości popandemiczny plan odbudowy polskiej gospodarki zakłada bowiem wprowadzenie ulgi podatkowej dla posiadaczy dworów i pałaców wpisanych do rejestru zabytków. Według słów wiceministra kultury Jarosława Sellina, ulga ta jest narzędziem mającym wspierać ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.

Ulga nazywana programem „Pałacyk Plus” daje możliwość odliczenia kosztów kupna takich obiektów oraz dużej części nakładów poniesionych na usługi budowlane, renowację i konserwację. Eksperci z branży nieruchomości spodziewają się, że dzięki niej popyt na dwory, pałace i kamienice w najbliższym czasie może eksplodować. Nadziei nabrali również prawowici właściciele znacjonalizowanych dóbr. Znowu uwierzyli, że dzięki rządowemu programowi będą mogli odzyskać swoje ojcowizny, odrestaurować je i na przykład udostępnić chętnym do zwiedzania.