Dlaczego nie zostałem prawnikiem… Felieton Krzysztofa Marii Załuskiego

W Niemczech za funkcjonowanie sądów odpowiada władza wykonawcza. I to zarówno w kwestii zasobów ludzkich, jak i finansowych. Krótko mówiąc, sędziowie są powoływani przez landowych ministrów sprawiedliwości. Oni też oceniają pracę poszczególnych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Problem w tym, że gdy sędziowie podporządkowani są politykom, trudno mówić o ich autonomii. Tak przynajmniej sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości ocenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że to, co w Polsce jest naruszeniem unijnego prawa, w Niemczech naruszeniem nie jest – i to również jest stanowisko TSUE.