Oldboje Lechii Gdańsk wydali oświadczenie w kwestii sytuacji w klubie. "Pokaz nieudolnych rządów i braku kompetencji"

Kibice Lechii Gdańsk już od dłuższego czasu głośno wyrażają brak zaufania dla działania Adama Mandziary i Pawła Żelema. Teraz stanowczy głos w kwestii działania władz klubu przekazali oldboje biało-zielonych. Poniżej prezentujemy oświadczenie przygotowanie przez Lechia Oldboys w wersji oryginalnej.

"W trosce o dobro Klubu, drużyny oraz wizerunku Lechii - my wszyscy Oldboy's Lechii Gdańsk, zawodnicy, trenerzy, zdobywcy po raz pierwszy w historii Pucharu oraz Superpucharu Polski, uczestnicy rozgrywek europejskich - Zdobywcy Pucharów oraz najważniejszego meczu z Juventusem Turyn.

OŚWIADCZAMY

Medialne wypowiedzi pana A. Mandziary na temat nowego inwestora oraz ataki na pana Dariusza Krawczyka to nic innego jak próba ukrycia prawdziwego problemu oraz ucieczka od odpowiedzialności za obecny stan pierwszej drużyny i klubu. Wymyślanie historii oraz bezpodstawne obwinianie pana Krawczyka, który z ramienia akcjonariuszy mniejszościowy stara się zapobiec degradacji Lechii to fatalny sposób na wyjście z tej organizacyjnej zapaści. 9 ostatnich lat to pokaz nieudolnych rządów, braku kompetencji oraz zmarnowanego wielkiego potencjału naszego Klubu.