Lechia Gdańsk - Widzew Łódź. Byliście na piątkowym meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach i zobaczcie oprawę kibiców Lechii

Na mecz do Gdańska przyjechało około 1,7 tysiąca kibiców Widzewa, którzy tłumnie wypełnili sektor dla kibiców gości. Kibice obu drużyn zaprezentowali głośny doping dla obu zespołów. Biorąc jednak pod uwagę złe stosunki pomiędzy fanami Lechii i Widzewa, to dominowały wzajemne wyzwiska. Oczywiście nie brakowało także dopingu czysto sportowego, który miał zachęcić podopiecznych trenera Marcina Kaczmarka do zwycięstwa w tym spotkaniu. Ta sztuka się ostatecznie nie udała i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. To jednak czwarte z rzędu ligowe spotkanie Lechii bez porażki, a po końcowym gwizdku sędziego kibice podziękowali piłkarzom za walkę w meczu z Widzewem. Mecz w Gdańsku oglądał Fernando Santos, nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.