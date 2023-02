Fernando Santos w Gdańsku zamiast nazwisk mógł notować przepis na pierogi. Łukasz Zwoliński bez okazji, Jakub Bartkowski czeka na telefon

Oczywiście jedno trzeba sobie jasno powiedzieć. Portugalczyk nie przyjechał do Gdańska specjalnie na mecz Lechii z Widzewem, żeby z tego spotkania łowić kadrowiczów. To spotkanie obejrzał przy okazji, a przede wszystkim interesowały go hotele, boiska treningowe i stadion Polsat Plus Arena Gdańsk w kontekście realnego przeniesienia z Warszawy do Gdańska marcowego meczu Polska – Albania w eliminacjach Euro 2024.

Jednak jak już Fernando Santos pojawił się na trybunach gdańskiego stadionu, to z uwagą śledził poczynania piłkarzy Lechii i Widzewa. Wnioski? Na pewno smutne. To był słaby i nudny mecz i takich słynny portugalski trener z pewnością w przyszłości nie będzie chciał oglądać. W Lechii są piłkarze, którzy mają ambicje, aby dostać szansę od selekcjonera, ale też zdają sobie sprawę z tego, jak wyglądał mecz z Widzewem.