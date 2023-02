Lechia Gdańsk - Widzew Łódź. Oceniamy biało-zielonych. Dusan Kuciak uratował biało-zielonych, ale ogólnie z boiska wiało nudą

Lechia nie wygrała z Widzewem, ale za to nie przegrała czwartego meczu z rzędu. W ostatnich trzech spotkaniach biało-zieloni stracili tylko jednego gola i to z rzutu karnego. Gorzej wygląda za to gra w ofensywie. W poprzednich tegorocznych meczach ligowych Lechia zdobywała po jednym golu, ale w spotkaniu z zespołem z Łodzi postawa w ofensywie była rozczarowująca.