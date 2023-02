Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 10.02.2023 r. W Gdańsku bez goli i emocji, a Fernando Santos nie miał powodów do zadowolenia ZDJĘCIA

To co najciekawsze działo się poza boiskiem. Największą atrakcją meczu niewątpliwie był przyjazd Fernando Santosa, nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyk w Gdańsku pojawił się w ciągu dnia i zdążył zobaczyć hotel Radisson Blu w Sopocie, w którym miałaby zatrzymać się kadra, a także pod kątem treningów boisko przy ul. Traugutta w Gdańsku oraz Stadion Miejski w Gdyni. Wszystko to przez coraz bardziej prawdopodobne przeniesienie z Warszawy do Gdańska meczu Polska – Albania w eliminacjach EURO 2024. Santos oglądając pierwszy na żywo mecz PKO Ekstraklasy nie miał powodów do zadowolenia. Piłkarze obu drużyn zaserwowali takie widowisko, że nie trudno zgadnąć, że żaden z uczestników tego meczu nie trafił do notesu selekcjonera.