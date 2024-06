Nie będzie wizji lokalnej na krajowej 22. Przedsiębiorcy z gminy Chojnice będą zawiedzeni

- Nie przewiduję wizji lokalnej. Rozumiemy o co chodzi przedsiębiorcom i samorządowcom. Wsłuchujemy się w te głosy. Rozumiemy ich argumenty. To podstawa do podjęcia działań kontraktowych, o których informowałem samorządowców. Zobaczymy co projektanci zaproponują. Postaram się je skonsultować i zmiany wprowadzić w życie – komentuje dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Karol Markowski i dodaje, że projektant na przebudowywanej właśnie drodze 22 był 27 maja. - Przyznaje rację, że w niektórych miejscach rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę można zoptymalizować w takim zakresie, że będzie zachowane bezpieczeństwo w ruchu. Nie robimy tego złośliwie a po to żeby fizycznie wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości. To szczególnie ważne, kiedy w obręb skrzyżowania wprowadzamy ruch rowerowy i pieszy. Musimy znaleźć kompromis – dodaje Markowski.