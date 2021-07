Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego o SPP: "Jedyną dyskusję o płatnym parkowaniu w Gdyni wymusili społecznicy"

Strefa płatnego parkowania w Gdyni z obecnymi cenami i obszarem wyznaczenia – to dobry pomysł?

Plan, żeby stworzyć śródmiejską strefę płatnego parkowania zgodnie z tym, co umożliwia nam ustawa, był dobry – samorządy czekały na te rozwiązania 20 lat, w trakcie których Gdynia zaliczyła wzrost liczby pojazdów osobowych o połowę i chyba wszyscy, a przede wszystkim piesi, widzieli, jak duży problem stanowią parkujące wszędzie samochody. Przez te dwie dekady stawki za parkowanie, których maksima określono ustawowo, nie rosły, za to rosły wynagrodzenia, czego efektem był popyt na parkowanie znacząco przewyższający podaż miejsc postojowych w objętym SPP centrum i jego okolicach.

To wszystko zostało dobrze przeanalizowane przed wprowadzeniem strefy. Podkreślam, analiza to wymóg ustawowy - mówi Piesiewicz. - Powstał ponad stustronicowy raport, który dokładnie przebadał funkcjonowanie kierowców i parkowanie przed wprowadzeniem strefy. Zupełnie nie rozumiem gdyńskich polityków, którzy kompletnie niemerytorycznie odnoszą się do dyskusji na temat SPP. Nie pokazują danych, nie pokazują wykresów, nie mówią, jak to mogłoby wyglądać, gdyby kierowcy mogliby uciekać samochodami na Działki Leśne i Wzgórze św. Maksymiliana. Nie mam pojęcia, dlaczego miasto zachowuje się w ten sposób i nie broni się merytorycznie.