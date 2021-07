Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni o strefie płatnego parkowania: "Musimy odzwyczaić się, że samochodem wjedziemy praktycznie na samą plażę"

Dlaczego zdecydowaliście się rozszerzyć strefę płatnego parkowania o nowe dzielnice?

W Gdyni stawiamy na zrównoważony rozwój transportu. Chcemy, by nasze miasto było bezpieczne, dostępne i ekologiczne. Aby tak było, musimy reagować na pojawiające się wyzwania i trendy, dążyć do zmiany nawyków transportowych. Strefa w Śródmieściu była pierwszym krokiem połączonym z rozwojem komunikacji zbiorowej, tworzeniem udogodnień dla rowerzystów i pieszych, a także promocją mobilności współdzielonej czy pojazdów o napędzie elektrycznym. Ograniczenie się do podniesienia opłat w strefie centralnej spowodowałoby przesunięcie ruchu do dzielnic sąsiadujących i przeobrażenia ich w parkingi dla przyjezdnych.

A może najzwyczajniej w świecie dało się to załatwić w inny sposób? Czy rzeczywiście problem z parkowaniem, szerzej samochodami, w Gdyni jest tak ogromny, żeby od razu rozszerzać SPP?

Epoka, w której przypadał statystycznie jeden samochód na 10 rodzin dawno minęła. Dziś na tysiąc gdynian przypada 648 samochodów – to dwukrotnie większa liczba niż na tysiąc mieszkańców Berlina! Jeśli chcemy w Gdyni wciąż oddychać czystym powietrzem, musimy częściej przesiadać się na rowery, hulajnogi albo do komunikacji zbiorowej, którą Gdynia ma na najwyższym poziomie. Musimy odzwyczaić się, że samochodem wjedziemy praktycznie na samą plażę. Być może właśnie rozszerzenie strefy będzie tym impulsem, który wielu z nas przekona do wypróbowania innych środków transportu niż samochód. Oczywiście to także zwiększenie rotacji pojazdów i tym samym dostępności miejsc parkingowych, ale temat jest o wiele szerszy.